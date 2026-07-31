236 офицеров окончили Нижегородскую академию МВД в 2026 году Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

236 офицеров получили 31 июля дипломы об окончании Нижегородской академии МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В скором времени в полицейских рядах ожидается пополнение. Дипломы о высшем образовании получили выпускники академии МВД. Сегодня их пути разойдутся, каждый отправится в разные регионы России для выполнения своего долга.

Молодых офицеров поздравили начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал – лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области генерал – майор полиции Виктор Бортожинов, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Нижегородской области генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков. На мероприятии также присутствовали преподаватели академии, представители правоохранительных органов региона и органов государственной власти области и города.

Начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев признался, что гордится выпускниками. По его словам, офицеры обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

– Служба в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, честности и преданности долгу. Отныне вы – офицеры правопорядка, – обратился к выпускникам генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

В конце торжественного мероприятия уже бывшие курсанты преклонили колено, а затем прошли торжественным маршем. По традиции из строя доносились слова «Вот и всё!». Они символизируют начало офицерской карьеры.