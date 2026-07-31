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НовостиОбщество31 июля 2026 16:28

Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 20 млн рублей

Огромные штрафы организации получили за неисполнение своих обязанностей
Елена ПАШКИНА
Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 20 млн рублей

Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 20 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммунальные компании, обслуживающие «верхнюю» часть города, оштрафованы почти на 20 миллионов рублей с начала года. Такие санкции применены из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Многомиллионные штрафы были назначены Государственной жилищной инспекцией. С начала 2026 года в заречный отдел организации поступило более 15 тысяч обращений от собственников многоквартирных домов. В своих заявлениях они жаловались на качество работы управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В результате проверок коммунальщикам было выдано 174 предписания и объявлено 1 318 предостережений.

В ведомстве уточнили, что была проверена территория одного из домов на улице Пушкина Советского района. После выдачи предписания управляющая компания произвела ремонт асфальта площадью 300 квадратных метров.

– На момент проверки физический износ проезда, тротуара и отмостки был более 80%. В адрес управляющей организации было выдано предостережение. На сегодняшний момент работы выполнены, – отметил начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.