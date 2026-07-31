Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 20 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммунальные компании, обслуживающие «верхнюю» часть города, оштрафованы почти на 20 миллионов рублей с начала года. Такие санкции применены из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Многомиллионные штрафы были назначены Государственной жилищной инспекцией. С начала 2026 года в заречный отдел организации поступило более 15 тысяч обращений от собственников многоквартирных домов. В своих заявлениях они жаловались на качество работы управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В результате проверок коммунальщикам было выдано 174 предписания и объявлено 1 318 предостережений.

В ведомстве уточнили, что была проверена территория одного из домов на улице Пушкина Советского района. После выдачи предписания управляющая компания произвела ремонт асфальта площадью 300 квадратных метров.

– На момент проверки физический износ проезда, тротуара и отмостки был более 80%. В адрес управляющей организации было выдано предостережение. На сегодняшний момент работы выполнены, – отметил начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.