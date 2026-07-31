В работу нижегородского малого бизнеса с клиентами начали внедрять ИИ. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В сервисе МТС Optimus запустили функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровки общения с клиентами. Это особенного актуально для нижегородского малого бизнеса. Благодаря этому предприниматели смогут отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами.

Этот сервис работает на основе технологий искусственного интеллекта. Он помогает выполнять сразу несколько важных функций. Во-первых, руководителям будет проще отслеживать рабочие процессы, а сотрудникам – обмениваться информацией о клиентах.

- Эффективная коммуникация внутри команды — залог роста любого нижегородского предприятия. Раньше, чтобы понять, о чем договорился менеджер, руководителю приходилось слушать часовые записи или полагаться на субъективный отчет сотрудника. Новый инструмент делает эту рутину за секунды, формируя краткое и структурированное саммари, - сообщил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Сам процесс внедрения нового инструмента очень прост. Достаточно отправить сотруднику по итогам телефонных переговоров запрос из веб-версии платформы. При этом решение о том, нужно ли давать доступ к своим записям, решает сам сотрудник. Если он соглашается, мобильные звонки начинают отражаться в веб-версии платформы. Решение о доступе для других сотрудников может быть в любой момент отозвано.

- Мы строго соблюдаем цифровую этику: доступ к записям предоставляется только с явного согласия сотрудника и может быть отозван в любой момент. Это инструмент доверия и помощи команде, а не тотального контроля, - уверен Андрей Белов.

Особенно востребован новый инструмент среди самозанятых и представителей малого бизнеса. Его активно внедряют в сфере продаж, консалтинге, сервисных и выездных услугах.