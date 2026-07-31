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НовостиОбщество31 июля 2026 15:20

Архитектурный облик склада под Нижним Новгородом согласовали

Помещение построят в Богородском районе
Елена ПАШКИНА
Архитектурный облик склада под Нижним Новгородом согласовали Фото: Официальный сайт министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Архитектурный облик склада под Нижним Новгородом согласовали Фото: Официальный сайт министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Новый склад построят в Богородском районе Нижегородской области. Минград уже утвердил его архитектурно-градостроительный облик. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В приказе говорится о первом этапе строительства. В Доскинской промышленной зоне возведут складское помещение. Здание будет иметь высоту 1-2 этажа, его площадь – 1 317 квадратных метров. Общая площадь земельного участка будет занимать 10 тысяч квадратных метров.

В документе также есть приложение с иллюстрациями. Согласно визуализации проекта, здание будет выполнено в белом цвете.