Архитектурный облик склада под Нижним Новгородом согласовали Фото: Официальный сайт министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Новый склад построят в Богородском районе Нижегородской области. Минград уже утвердил его архитектурно-градостроительный облик. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В приказе говорится о первом этапе строительства. В Доскинской промышленной зоне возведут складское помещение. Здание будет иметь высоту 1-2 этажа, его площадь – 1 317 квадратных метров. Общая площадь земельного участка будет занимать 10 тысяч квадратных метров.

В документе также есть приложение с иллюстрациями. Согласно визуализации проекта, здание будет выполнено в белом цвете.