Мэрия Нижнего Новгорода ответила на слухи про остановку строительства метро Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неравнодушные жители столицы Приволжья заметили, что процесс строительства метро на улице Родионова якобы остановился. Об этом один из нижегородцев написал в социальных сетях.

–На участке разворотного тупика работы не ведутся уже несколько недель. Техника стоит неподвижно, людей там нет, – пишет пользователь.

Речь идет про будущую станцию метро «Сенная», которая находится на улице Родионова.

На волнующий вопрос ответили представители мэрии Нижнего Новгорода. Они рассказали, что строительство по продлению Автозаводской линии метро до станции «Сенная» продолжается.

– На станционных комплексах возводятся монолитные конструкции, готовится демонтажная камера для приема щитов на Площади Свободы, там же скоро должны приступить к строительству котлованов для вестибюлей, а также ведутся работы на участке ул. Белинского для сооружения вентшахты, – отметило ведомство.

Мэрия также подчеркнула, что генеральный подрядчик ГК «Моспроект-3» уже перечислил аванс субподрядчику. Однако на сегодняшний день работы еще продолжаются.

– Работы на данной стройплощадке будут возобновлены в ближайшее время, – уточнили представители мэрии Нижнего Новгорода.