Жители Городца обратились к Владиславу Атмахову с жалобой на выбросы в воздух. ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Жители Городца в Нижегородской области пожаловались координатору нижегородского отделения партии, руководителю фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владиславу Атмахову на странные выбросы с одного из предприятий. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

- Жители обеспокоены ситуацией с выбросами в районе одного из местных предприятий, - написал депутат. - По словам жителей, дым, который распространяется по территории города, вызывает серьёзные опасения. Люди рассказывают о резком запахе и отмечают, что цвет дыма меняется — от тёмного до жёлтого.

ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

- Мы будем добиваться объективной оценки ситуации и ждать официальных ответов от ответственных органов, - заявил Владислав Атмахов.