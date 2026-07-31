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НовостиПроисшествия31 июля 2026 13:21

Нижегородцев будут судить за аферу со строительством домов на 32 млн рублей

Бывшие супруги заключали договоры на возведение жилья, но бросали работы на этапе фундамента
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородцев будут судить за аферу со строительством домов на 32 млн рублей.

Нижегородцев будут судить за аферу со строительством домов на 32 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывших супругов, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве частных домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года фигуранты заключали с гражданами договоры на возведение жилья «под ключ» в деревне Килелей Богородского района. Получив деньги, они прекращали работы, оставляя объекты на стадии фундамента или каркаса.

Потерпевшими признаны семь человек, общий ущерб превысил 32,7 миллиона рублей. На имущество обвиняемых – земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук – наложен арест на сумму около 8 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.