Новым прокурором Нижегородской области назначили Алексея Цуканова

Алексей Цуканов стал новым прокурором Нижегородской области. На мероприятии его представили коллективу по поручению Генерального прокурора России Александра Гуцана. Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.
В новой должности Алексей Цуканов был представлен прокуратуре области, а также городским, районным, межрайонным и специализированным прокурорам.
На мероприятии присутствовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, представители судейского сообщества, руководители правоохранительных, контролирующих органов, а также органов исполнительной власти региона.
Приказ о назначении на должность огласил Николай Шишкин. В своей речи он отметил профессиональный опыт и квалификацию Алексея Цуканова.
Свои поздравления с приобретением нового статуса выразил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
– Надеюсь, что с Вашим приходом взаимодействие Правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться. Работы предстоит много. Но я уверен, что для Вас все это – достойные вызовы, – подчеркнул глава региона.