Три здания планируют снести на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде Фото: УГООКН Нижегородской области

Три неэксплуатируемых здания в центре Нижнего Новгорода хотят снести. Соответствующий документ размещен на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Под снос попадают постройки № 20, 21/22 (литера К) и 21/22 (литера В) на Верхневолжской набережной. Первое здание представляет собой двухэтажное помещение, построенное из кирпича в 1917 году. Вторая постройка также имеет два этажа, ее возвели позже – в 1965 году. Организация ООО «СМАРТ Инжиниринг» установила, что ее конструкции находятся в аварийном техническом состоянии. Наконец, помещение №21/22 (литера В) описывается в документе как нежилое двухэтажного здание смешанного типа (представляет собой совокупность отдельных строений).

Однако перед приятием решения, связанного с их ликвидацией, была проведена экспертиза. Ее заказчиком выступила компания ООО «СМАРТ Инжиниринг».

Согласно информации, содержащейся в документе, цель экспертизы – установить, возможно ли при сносе построек обеспечить сохранность объектов культурного наследия регионального значения – «Дом И.М.Грибкова и ансамбль «Больница Красного Креста».

По результатам исследования было установлено, что снос зданий не навредит культурному наследию Нижнего Новгорода.