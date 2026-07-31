Еще один поезд запустят из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительный поезд запустят из столицы Приволжья в город на Неве. Первый рейс состоится 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».

Летом спрос на путешествия в пределах России повышается. Поэтому было принято решение запустить еще один поезд до Северной столицы. Так назначены дополнительные рейсы поезда №295/296 в июле и августе. Он проследует из Нижнего Новгорода через Москву в Санкт-Петербург.

Отправление из Нижнего Новгорода назначено 31 июля, 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42. В столице России поезд остановится в 23:01 того же дня. В Санкт-Петербург прибудет 1 и 10 августа в 11:44. А 4, 13 и 16 августа – в 10:38.

Из Северной столицы состав отправится 1, 4, 10, 13 и 16 августа в 17:59. В Москве поезд остановится на следующее утро в 04:42. Прибытие в Нижний Новгород случится чуть позднее – в 11:48.

Остановки также предусмотрены и в других городах России – в Твери, Владимире и Бологом.

Ведомство отмечает, что поезд оснащен всеми удобствами, включая кондиционеры, индивидуальные розетки и вагон-ресторан. А в некоторых вагонах разрешено перевозить животных.