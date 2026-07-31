Нижегородцы смогут наблюдать два астрономических события 12 августа Фото: Пресс-служба Мининского университета

Метеорный поток Персеиды и парад планет произойдет 12 августа. В эту ночь жители Нижегородской области смогут увидеть сразу два астрономических явления. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Персеиды – это метеорный поток, который получается при прохождении Земли через наиболее плотную часть шлейфа частиц кометы Свифта-Туттля. Космические пылинки сгорают и оставляют яркие светящиеся следы. Пик активности звездных событий придет после полуночи 13 августа.

– После полуночи и до 4-5 часов утра Земля развернется к метеорному потоку своей «передней» стороной, и количество падающих звезд достигнет максимума – до 100 метеоров в час, – рассказывает декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин.

По словам Николая Лапина, ночь и правда будет волшебной, ведь при условии отличной погоды нижегородцы смогут загадывать желания каждые 30 секунд.

Чтобы увидеть, как падают звезды, на небе нужно отыскать созвездие Персея. Именно там будет находиться радиант, из которого ночью полетят метеоры. Особенную атмосферу придаст новолуние.

Однако после загадывания желаний не торопитесь ложиться спать, ведь нижегородцев ждет еще одно астрономическое чудо. Помимо запаса желаний стоит держать при себе еще и бинокль. С его помощью намного лучше виден парад планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн одновременно появятся на небе за несколько часов до рассвета и встанут в одну линию. Это достаточно редкое явление, которое стоит увидеть каждому человеку. Отметим, что планеты будут видны и невооруженным глазом.

В университете также рассказали, что на ночное рандеву со звездами и планетами стоит взять теплый плед, горячий чай и приложение-планетарий, которое можно загрузить на ваше мобильное устройство.

У нижегородцев есть больше недели, чтобы вспомнить свои заветные желания и в ночь на 13 августа прошептать их при виде падающей звезды.

– Нас ждет по-настоящему темное, безлунное небо – лучшие декорации для этого космического спектакля, – подытожил Николай Лапин.