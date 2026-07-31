Владислав Атмахов призвал навести порядок в сфере самокатов и электровелосипедов. ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов призвал навести порядок в сфере использования электровелосипедов и самокатов. Соответствующий ролик он разместил в своих социальных сетях.

- Электровелосипеды и самокаты уже давно стали частью нашего города. Но вместе с этим появились и новые вопросы – состояние техники, безопасность движения. А переделанные электровелосипеды и курьеры, которыми пользуются курьеры и гоняют возле наших подъездов и тротуаров, это уже опасная спортивная трасса непосредственно рядом с нами. Конечно же, доставка должна быть удобной и безопасной для всех, - отметил Владислав Атмахов. - А кроме этого, возникает еще и проблема с мигрантами, которые чаще всего и работают курьерами. Раз уже сложилась такая ситуация, что подобный транспорт вошел во все сферы деятельности человека, то он должен стать безопасным для всех.

Вместе с представителями региональных отделений ЛДПР и общественниками Владислав Атмахов занялся изучением ситуации в сфере электротранспорта. Они планируют заняться выявлением опасных маршрутов и проблемных участков на дорогах, а также фиксацией возможных нарушений.

- Все обращения и предложения направляются в профильные ведомства. Наша задача — сделать так, чтобы современные сервисы были удобными для людей, а улицы городов оставались безопасными для всех участников движения, - заявил Владислав Атмахов.