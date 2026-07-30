Нижний Новгород оказался в лидерах по количеству DDoS-атак. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поволжье оказалось на втором месте среди российских регионов по количеству DDoS-атак. Наибольшее их количество зафиксировано в Самаре, Ижевске, Нижнем Новгороде и Самаре. Таковы данные исследования, проведенного открытой экосистемой ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса RED Security, входящей в группу МТС. При составлении рейтинга эксперты оценивали данные за первое полугодие 2026 года.

- За шесть месяцев было отражено более 2,5 тысяч DDoS-атак на организации ПФО, - говорится в сообщении. – Это примерно16% от общего числа подобных инцидентов, зафиксированных в регионах России. По этому показателю ПФО, как и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов.

Главными целями атак зачастую становятся организации из сфер информационных технологий, финансового сектора и промышленные предприятия. Тем самым хакеры стремятся нарушить работу самых востребованных цифровых сервисов и самых важных для региональной экономики компаний.

Наибольшее число атак было зафиксировано в мае. По мнению экспертов, это указывает на политическую мотивацию хакеров. Нередко они стараются приурочить свои атаки к государственным праздникам России. Самая продолжительная в этом году атака длилась больше суток.

- В Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Поэтому злоумышленники осознают: остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс. Для регионального бизнеса кибербезопасность перестала быть дополнительной услугой — сегодня это базовое условие работы и сохранения доли рынка, - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. – Именно поэтому предоставляем предприятиям комплексную защиту от фильтрации трафика на сетевом уровне до консультаций наших специалистов по информационной безопасности. В том числе мы берем на себя и отражение атак.