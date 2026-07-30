С нижегородской компании взыскали более 16 млн рублей за экологические нарушения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к предприятию, производящему детали для железнодорожного и городского электротранспорта. Компания не доплатила в бюджет более 14,3 миллиона рублей за размещение отходов и ещё 1,8 миллиона рублей пеней за просрочку. В итоге общая сумма, поступившая в казну, превысила 16 миллионов рублей.

Проверка показала, что предприятие неверно рассчитало плату за утилизацию отходов. Ранее оно пользовалась полигоном МУП «Комунэнерго», для которого были утверждены лимиты размещения. Однако затем компания переключилась на полигон ООО «ОРБ Нижний», на который эти лимиты не распространяются. По закону такая смена требует платить по повышенному коэффициенту 25, как за сверхлимитное размещение. Но предприятие этого не сделало.

Добровольно погасить задолженность компания отказалась, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Суд подтвердил правомерность требований и обязал перечислить все средства. В настоящее время вся сумма зачислена в бюджет.