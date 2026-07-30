23-летний мужчина утонул в Светлоярском озере в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна трагедия на воде произошла в Нижнем Новгороде. В Светлоярском озере утонул 23-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, погибший купался в необорудованном месте в районе улицы Мокроусова 29 июля. Как сообщили очевидцы, мужчина пошел плавать в озеро и не вернулся. Поиски тела продлились два дня, его смогли найти только 30 июля специалисты аварийно-спасательного отряда.

Нижегородцам напоминают, что купаться можно только в оборудованных местах и прошедших проверку Роспотребнадзора. Запрещается находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние могут купаться в водоемах только в сопровождении взрослых. С начала лета в Нижегородской области на воде уже погибло 38 человек, среди них трое детей.