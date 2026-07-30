Юрий Шалабаев поручил начать пробные топки в Нижнем Новгороде с 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пробные топки перед началом отопительного сезона в Нижнем Новгороде начнут уже с 1 сентября. Такое поручение дал мэр Юрий Шалабаев на выездном совещании с генеральным директором АО «Объединенный коммунальный оператор» Дмитрием Сивохиным. Это необходимо для оперативного запуска отопления.

Кроме того, глава города отметил, что с окончанием лета должны завершиться работы на одном из сложнейших участков ремонтной программы «ОКО» – улице Ошарской. Здесь параллельно перекладывают теплосеть и водовод, одновременно исправляя градостроительную ошибку начала 2000-х годов. Это повысит надёжность теплоснабжения и водоснабжения в районе.

– Работа идет в графике. Так что рассчитываем, что уже в сентябре жители не вспомнят о неудобствах, а в отопительном сезоне будут надежно обеспечены теплом, – отметил мэр.