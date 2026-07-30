Восемь подпольных майнинг-ферм обнаружили в Нижнем Новгороде. Фото: УТ МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде пресечена деятельность предпринимателя, организовавшего в гараже на территории транспортной организации незаконный майнинг криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Злоумышленник самовольно подключился к электросетям на железнодорожной станции Починки и вмешался в работу прибора учёта, чтобы искусственно занижать показатели потребляемой электроэнергии. 34-летний мужчина занимался незаконной деятельностью с 20 декабря 2024 года по 24 июля 2026 года. По факту причинения имущественного вреда в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Оперативники выяснили, что на территории Нижнего Новгорода работало еще восемь майнинговых ферм. Для этого он использовал автомойки, подвалы жилых домов и даже закопанный на частном участке контейнер. В результате обысков изъято более 120 единиц оборудования, четыре мобильных телефона, ноутбук и банковские карты. Организатору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.