Нижегородским инвесторам упростили получение земли под электрозаправки. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях закон, разрешающий предоставление земельных участков в аренду без торгов для строительства автозаправочных станций, оснащённых зарядной инфраструктурой для электромобилей. Инициатива направлена на реализацию федеральной Концепции развития производства и использования электрического транспорта до 2030 года.

Получить участок в аренду без торгов смогут юридические лица, соответствующие ряду критериев. Инвестор должен не менее двух лет до подачи заявки владеть или арендовать минимум шесть действующих автозаправочных станций. Обязательное условие — создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Ввести станцию в эксплуатацию необходимо в течение двух лет с момента заключения договора аренды.

Кроме того, каждая новая АЗС должна быть оборудована не менее чем двумя стационарными зарядными станциями публичного доступа с функцией быстрой зарядки. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.