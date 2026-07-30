Снижение числа преступлений зафиксировано в Нижегородской области в 2026 году. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года зафиксировано сокращение числа зарегистрированных преступлений на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, общее количество правонарушений уменьшилось более чем на 3,1 тысячи посягательств.

Среди позитивных тенденций – снижение числа умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью. При этом в текущем году по данным категориям дел нераскрытых преступлений нет. Полицейские также расследовали порядка 400 преступлений прошлых лет и раскрыли все зарегистрированные разбои.

В ведомстве связывают положительную динамику с усилением профилактической работы и контролем за ранее судимыми лицами. Представители региональной власти и Законодательного собрания высоко оценили уровень организации правопорядка и общественной безопасности в регионе.