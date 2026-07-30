Локальные бренды, зоны отдыха и выступление «Uma2rman»: В Нижнем Новгороде пройдет большой летний фестиваль «Маркет Маркета»

Фестиваль «Маркет Маркета» пройдет в Нижнем Новгороде 8 и 9 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 8 и 9 августа состоится большой летний фестиваль «Маркет Маркета» (6+), организованный Яндекс.Маркетом. В течение двух дней нижегородцы и гости города смогут посетить на Нижегородской ярмарке многочисленные мастер-классы, концерты популярных артистов, детские и спортивные активности, а также приобрести товары локальных и популярных брендов. Хедлайнером фестиваля станет группа «Uma2rman», чей концерт состоится 9 августа.

Уже известно, что на фестивале будет представлено свыше 60 российских брендов, в том числе и нижегородские торговые марки. В частности, о своем участии заявили NUGGA, granok, ИКСА, Ароматы с душой, KRYGINA Cosmetics, bobber, Керамика Лепка, Yomavako и Фрэйз. На торговой площадке гости смогут купить украшения, одежду, аксессуары, косметику, товары для дома и многое другое.

Одновременно с этим на фестивале будут работать многочисленные детские и спортивные площадки, тематические зоны от партнеров мероприятия. Здесь же можно будет посетить различные мастер-классы. Дл тех, кто немного утомится, будет работать зона отдыха. А в зоне фудкорта гостей фестиваля будут ждать блюда от нижегородских рестораторов.

Фестиваль будет работать с 13:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный, однако все участники должны будут предварительно зарегистрироваться на странице фестиваля.

КСТАТИ

Этим летом фестиваль пройдет не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этом году фестиваль проходит уже во второй раз – тогда его участниками стали свыше 90 тысяч человек.