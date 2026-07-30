БМВ достали из стоков водопроводной станции в Нижнем Новгороде. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале сообщил о необычной находке на Ново-Сормовской водопроводной станции. Во время плановой очистки оголовков – элементов водозабора, защищающих систему от песка, мусора и водорослей, – специалисты АО «ОКО» обнаружили детскую машинку БМВ. Предположительно, игрушка провела в воде не один месяц.

– Снова призывать не мусорить не буду. Но для любителей избавляться от вещей через реку или канализацию специалисты «ОКО» могут организовать персональную экскурсию о том, какой долгий путь проходит речная вода, чтобы стать питьевой, как сложно очищаются стоки, чтобы снова вернуться в реку, и как на это могут повлиять такие находки, – написал мэр.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что подобные предметы, попадая в водозабор, создают дополнительные сложности для очистных сооружений и могут нарушать процесс водоподготовки. В АО «ОКО» напомнили, что на оголовках обычно скапливаются песок, водоросли и мелкий мусор, но посторонние крупные предметы встречаются реже. Игрушку извлекли и утилизировали, работа станции не прерывалась.