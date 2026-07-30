В Нижегородской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области введён карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов. Ограничения вступили в силу с 22 июля и будут действовать до особого распоряжения.

Карантин установлен на территории охотничьих угодий, принадлежащих общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов». Эпизоотическими очагами признаны кварталы 93, 95, 99 и 138 этих угодий. Кроме того, в список неблагополучных объектов включены холодильные камеры, расположенные в селе Большое Болдино на улицах Пролетарской, 23 и Докукина, 12.

В соответствии с ветеринарными правилами, всё мясо свиней и кабанов, а также продукция их переработки, в отношении которых подтверждён диагноз африканская чума свиней, подлежат уничтожению в этих холодильных камерах.