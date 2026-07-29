На празднике первого снопа в Городце показали новые сорта пшеницы. Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В Городецком округе на опытных полях колхоза имени Куйбышева в деревне Кленово прошел праздник первого снопа, ознаменовавший старт уборочной кампании в районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первые колосья новых для Нижегородской области сортов пшеницы – «Ермоловка» и «Болдинская» – срезали серпом, после чего на поля вышли комбайны. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, глава Городецкого округа Александр Мудров, руководитель хозяйства Евгений Кочетов, а также местные школьники и воспитанники детского сада.

Как отметил Николай Денисов, уборочная в регионе только начинается: аграрии 25 районов уже убрали около тысячи гектаров, намолотив 30 тысяч тонн зерна при урожайности 34,5 центнера с гектара. Это сопоставимо с прошлогодними показателями, когда валовой сбор достиг почти 1,9 млн тонн.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин напомнил, что традиция праздновать День снопа была возрождена в колхозе почти 40 лет назад по инициативе руководителя хозяйства. За эти годы маленький сельский праздник превратился в большое событие, на которое приезжают депутаты, министры и селекционеры Российской академии наук, дарящие хозяйству сертификаты на новейшие сорта пшеницы.

В рамках демонстрационных посевов в Нижегородской области тестируются сорта озимой пшеницы «Ермоловка» и «Болдинская» – разработки компании «Щёлково Агрохим». Как сообщил генеральный директор компании, академик РАН Салис Каракотов, полевые опыты теперь смещаются в более северные регионы, включая Верхнее Поволжье. Ожидается, что урожайность новых сортов превысит среднероссийский показатель по озимой пшенице (45–48 центнеров с гектара).