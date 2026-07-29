Новые турникеты установят в метро Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Новые турникеты установят на одной из станций нижегородского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Старое оборудование заменят на станции «Московская». Там появятся современные модели с улучшенной эргономикой, обновленным дизайном и расширенными возможностями оплаты проезда.

Чтобы минимизировать неудобства пассажиров, схема прохода на станции будет изменяться поэтапно. С 29 июля и до окончания работ выход к Метромосту и улице Советской будет осуществляться через турникеты по левой стороне – с 28 по 35.

В департаменте также уточнили, что на станции установят временные информационные указатели, чтобы пассажирам было легче ориентироваться в измененной схеме движения.

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