Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 12:07

Более 20 тысяч нижегородских родителей получили семейную выплату

За два месяца им перечислили 541 млн рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 20 тысяч нижегородских родителей получили семейную выплату

Более 20 тысяч нижегородских родителей получили семейную выплату

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 20 тысяч родителей Нижегородской области получили семейную выплату от Социального фонда. Новая мера поддержки для работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, начала действовать в регионе с начала года. Она предусматривает возврат части налога на доходы, выплаченного в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок проходит обучение в очной форме. Размер выплаты составит разницу между НДФЛ, уплаченным по ставке 13%, и суммой налога, которая получилась бы при льготной ставке 6%, то есть фактически – 7% от дохода.

Прием заявлений на получение выплаты стартовал только в июне, и уже за два месяца нижегородцам перечислили 541 млн рублей. В ближайшие время возврат налога получат ещё 19 тысяч родителей.

В Нижегородской области выплату может получить каждый из работающиих родителей. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд региона до 1 октября 2026 года.

Отметим, мера поддержки семей действует в рамках программы «ОСНОВА – нижегородский проект жизни», которая нацелена на выполнение задач национального проекта «Семья».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен