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НовостиОбщество29 июля 2026 9:53

Две деревни в Нижегородской области переименуют в хутора

Хуторами станут деревни Антониха и Прудовка
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Две нижегородские деревни станут хуторами

Две нижегородские деревни станут хуторами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две деревни в Варнавинском районе Нижегородской области переименуют в хутора. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Соответствующие проекты Совет депутатов округа внес в Законодательное собрание.

Речь идет о деревне Антониха в Богородском сельсовете и деревне Прудовка в Михаленинском сельсовете. Оба населенных пункта переименуют в хутора из-за того, что Варнавинском районе ввиду исторических и иных традиций были образованы сразу по две деревни с одинаковыми названиями. Так, деревни Антониха и Прудовка существуют еще и в Шудском сельсовете.

Отмечается также, что в деревне Антониха никто не зарегистрирован, а жители деревни Прудовка не стали возражают против переименования.

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