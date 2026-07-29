Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 7:45

703 нижегородца, пострадавших на производстве, получили санаторное лечение

Ещё 549 путевок запланированы до конца года
Екатерина МАРКЕЛОВА
703 нижегородца, пострадавших на производстве, получили санаторное лечение.

703 нижегородца, пострадавших на производстве, получили санаторное лечение.

Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года санаторно-курортное лечение прошли 703 жителя Нижегородской области, пострадавших на производстве. Ещё 549 человек смогут поправить своё здоровье до конца года за счёт средств Социального фонда России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Путевки оплачиваются в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Лечение доступно в 12 реабилитационных центрах фонда, расположенных в разных регионах страны – в Московской, Владимирской, Кировской, Тюменской областях, а также на юге (Анапа, Астраханская, Волгоградская области и другие). Стандартная продолжительность курса – 21 день, для пациентов с травмами позвоночника – 42 дня. На время лечения работающие получают дополнительный оплачиваемый отпуск.

Подать заявление на получение путевки можно дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе ОСФР. В фонде также оплачивают проезд до места лечения и обратно.

В центрах реабилитации пациенты проходят восстановление по индивидуальным программам после черепно-мозговых травм, повреждений конечностей и других нарушений здоровья с использованием уникальных стационарозамещающих технологий. В результате прохождения санаторного лечения сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 1,5–2 раза, а риски стать инвалидами уменьшаются в 3 раза.