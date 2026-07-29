703 нижегородца, пострадавших на производстве, получили санаторное лечение. Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года санаторно-курортное лечение прошли 703 жителя Нижегородской области, пострадавших на производстве. Ещё 549 человек смогут поправить своё здоровье до конца года за счёт средств Социального фонда России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Путевки оплачиваются в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Лечение доступно в 12 реабилитационных центрах фонда, расположенных в разных регионах страны – в Московской, Владимирской, Кировской, Тюменской областях, а также на юге (Анапа, Астраханская, Волгоградская области и другие). Стандартная продолжительность курса – 21 день, для пациентов с травмами позвоночника – 42 дня. На время лечения работающие получают дополнительный оплачиваемый отпуск.

Подать заявление на получение путевки можно дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе ОСФР. В фонде также оплачивают проезд до места лечения и обратно.

В центрах реабилитации пациенты проходят восстановление по индивидуальным программам после черепно-мозговых травм, повреждений конечностей и других нарушений здоровья с использованием уникальных стационарозамещающих технологий. В результате прохождения санаторного лечения сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 1,5–2 раза, а риски стать инвалидами уменьшаются в 3 раза.