В семье нижегородского депутата Атмахова ожидается пополнение. Фото: соцсети Владислава Атмахова

Нижегородский депутат Владислав Атмахов объявил о пополнении в семье. Он с супругой устроили гендер-пати, на котором в компании близких людей узнали пол будущего малыша. У пары скоро родится мальчик, рассказал депутат в социальных сетях.

У пары скоро появится мальчик. Фото: соцсети Владислава Атмахова

Владислав Атмахов отметил, что это важный момент для него и он не поддается измерению ни должностями, ни статусом, ни достижениями. По его словам, крепкая семья является основой сильной России.

– Сегодня поддержка семей, материнства и детства – один из ключевых государственных приоритетов, о которых говорит Президент России. Этому особое внимание уделяется и в Нижегородской области, и в программах ЛДПР, – написал депутат.

Атмахов уверен, что главная ценность и сила человека – это семья, в которой есть дети, любовь и поддержка.