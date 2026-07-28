Врачи поликлиники №30 в Нижнем Новгороде похудели на 48 кг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи поликлиники №30 в Нижнем Новгороде «сбросили» почти 50 килограммов за пять месяцев. Медики подвели первые результаты марафона по снижению веса, который проходил внутри коллектива. Об этом сообщает канал «Бокал-прессека» в мессенджере «МАКС».

– Абсолютный рекорд у одной из сотрудниц – минус 15 килограммов, – уточняется в сообщении.

Сотрудники шутят, что в медучреждении «скинули» почти целого человека.

Врачей, принявших участие в эстафете похудения, поддерживают не только сила воли и желание «избавиться от лишнего», но и несколько врачей. Среди них три эндокринолога, психотерапевт и кардиолог.

В июне к проекту присоединилась компания «Герофарм». Сотрудникам предоставили возможность использовать шприц-ручки, которые помогают контролировать аппетит. Препаратом уже воспользовались 17 медиков.