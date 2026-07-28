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НовостиОбщество28 июля 2026 12:09

Участок под взорвавшимся домом на Краснодонцев могут использовать для КРТ

Власти рассказали, как может использоваться этот земельный участок
Елена ПАШКИНА
Участок под взорвавшимся домом на Краснодонцев могут использовать для КРТ

Участок под взорвавшимся домом на Краснодонцев могут использовать для КРТ

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участок земли под домом №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где несколько лет назад произошел взрыв газа , могут использовать для реализации проекта комплексного развития территории. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали в департаменте строительства и капительного ремонта городской администрации.

Напомним, что взрыв бытового газа в доме №17 на улице Краснодонцев произошел на шестом этаже ранним утром 11 июля 2020 года. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Как выяснилось позже, утечка газа произошла из-за некачественного ремонта оборудования. Дом признали непригодным для проживания – нижегородцы съехали оттуда.

В администрации сообщили, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов по перспективному использованию участка земли под многоквартирным домом.