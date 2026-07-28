Участок под взорвавшимся домом на Краснодонцев могут использовать для КРТ Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участок земли под домом №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где несколько лет назад произошел взрыв газа , могут использовать для реализации проекта комплексного развития территории. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали в департаменте строительства и капительного ремонта городской администрации.

Напомним, что взрыв бытового газа в доме №17 на улице Краснодонцев произошел на шестом этаже ранним утром 11 июля 2020 года. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Как выяснилось позже, утечка газа произошла из-за некачественного ремонта оборудования. Дом признали непригодным для проживания – нижегородцы съехали оттуда.

В администрации сообщили, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов по перспективному использованию участка земли под многоквартирным домом.