Самых высокооплачиваемых хоккеистов определили в нижегородском ХК «Торпедо» Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В нижегородском ХК «Торпедо» определили самых высокооплачиваемых игроков. Рейтинг зарплат хоккеистов опубликовал «Спорт-Экспресс».

В игровом сезоне 2026/2027 самыми высокооплачиваемыми игроками нижегородского хоккейного клуба являются нападающие Михаил Воробьев и Владимир Ткачев. Каждый из них зарабатывает 55 млн рублей. При этом зарплата Воробьева в следующем сезоне поднимется до 65 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге зарплат – Майк Веккионе. Он в ХК «Торпедо» получает 45 млн рублей. Столько же платят вратарю Денису Костину. А пятерку высокооплачиваемых игроков замыкает защитник Богдан Конюшков. Его зарплата не превышает 40 млн рублей.

Меньше всех зарабатывает нападающий Кирилл Свищев. 20-летний хоккеист пришел в ХК «Торпедо» в прошлом году. В этом сезоне он зарабатывает пять млн рублей.

Отметим, работа всех хоккеистов обходится клубу в 672 млн рублей.

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