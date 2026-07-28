Палаточный городок откроют в Дивееве ко Дню памяти Серафима Саровского

Фото: нижегородская епархия, фотограф: Дмитрий Смирнов

Палаточный городок подготовили в Дивееве ко Дню памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве. Он примет паломников 1 августа. Об этом сообщает нижегородксая епархия.

Прием пространства прошел 27 июля. Готовность территории проверил лично управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин. Также присутствовали главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов и представители епархии, ведомств МЧС, МВД и других структур.

– Сегодня состоялась приемка и открытие палаточного городка. Можно сказать, что он подготовлен на высоком уровне, – отметил Дмитрий Грызин.

Праздник в Нижегородской области проходит ежегодно, на него съезжаются люди с самых дальних уголков как России, так и заграницы. Организаторы позаботились о комфорте гостей. Всего на мероприятие прибудут около 4 тысяч человек, поэтому на торжестве с различными вопросами будут помогать волонтеры «Единой России».

На площадке будут работать несколько палаток, каждая из которых вмещает в себя 40 человек. Помимо сооружений для гостей, там открыты медпункт, душевые кабины, камеры хранения, столовая и многие другие удобства для гостей.

Также важной составляющей мероприятия является безопасность. Поэтому на территории городка работают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

Несмотря на то, что до начала праздника еще несколько дней, в Дивеево уже завтра, 28 июля, приедут участники форума «Радость моя». А чуть позже прибудут паломники.