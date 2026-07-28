Гастроэнтеролог и кардиолог стали самыми востребованными врачами у нижегородцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Названы самые востребованные врачи Нижегородской области по ДМС, ими оказались гастроэнтерологи и кардиологи. Об этом сообщает канал «Бокал-прессека» в мессенджере «МАКС».

Так, процентное соотношение показало следующее: записи на консультацию к гастроэнтерологу жителей Нижегородской области составили 10% от общего количества, а к кардиологу 7%.

В сообщении отмечается, что 45% нижегородцев хотят иметь ДМС в своем пакете льгот. Так, сотрудник сможет сам выбрать, что ему нужно: стоматолог, психолог или вообще абонемент в бассейн. Подобная система особенно приглянется зумерам.