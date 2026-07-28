Нижегородский суд отказал жителям Новинок в иске по складу Wildberries

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Нижегородский областной суд отказал истцам в коллективном заявлении против строительства склада Wildberries. О решении сообщается в группе в социальной сети «Окский берег. За достойную жизнь!».
Жители поселка Новинки в Нижнем Новгороде хотели, чтобы территорию, предназначенную под строительство склада, вернули. Ранее там была рекреационная зона и зона многофункциональной застройки. Однако нижегородский областной суд их иск не принял.
Активисты заявили, что с решением не согласны и намерены подавать новую апелляцию.