Нижегородский суд отказал жителям Новинок в иске по складу Wildberries Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский областной суд отказал истцам в коллективном заявлении против строительства склада Wildberries. О решении сообщается в группе в социальной сети «Окский берег. За достойную жизнь!».

Жители поселка Новинки в Нижнем Новгороде хотели, чтобы территорию, предназначенную под строительство склада, вернули. Ранее там была рекреационная зона и зона многофункциональной застройки. Однако нижегородский областной суд их иск не принял.

Активисты заявили, что с решением не согласны и намерены подавать новую апелляцию.