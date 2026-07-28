Новая школа на 1126 учеников откроется в Дзержинске Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф: Дмитрий Косолапов

Школьники пойдут в новую школу имени Героя Советского Союза Александра Молева на улице Клюквина в Дзержинске уже 1 сентября. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин приехал на объект и лично оценил готовность школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Здание достаточно крупное. По словам Евгения Люлина, строительство было непростым. Помимо смены генерального подрядчика, приходилось сдвигать сроки сдачи объекта. Новым генподрядчиком стала Корпорация развития Нижегородской области.

– Неоднократно бывал на этом объекте. Бывало, что и критиковал ход строительства. Но после сегодняшней инспекционной поездки могу уверенно говорить: мы справились, – отмечает председатель Законодательного собрания Нижегородской области в соцсетях.

Новая школа откроет свои двери для 1126 учеников. В учебном заведении построены лаборатории, два спортзала, бассейн, пандусы, лифты и многое другое. Евгений Люлин не сомневается, что школа войдет в топ лучших учебных заведений области.

Образовательное учреждение ждет не только учеников, но и педагогический состав. Там уже сейчас открыты вакансии для учителей.

Сейчас в подготовке школы остались последние штрихи. В День знаний новая школа Дзержинска примет всех своих учеников.