Суд огласил приговор виновнику взрыва в доме на Краснодонцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в установке некачественного газового оборудования, после которой произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Краснодонцев. Об этом сообщает Автозаводский районный суд.

Напомним, что взрыв бытового газа в доме №17 на улице Краснодонцев произошел ранним утром на шестом этаже 11 июля 2020 года. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Как выяснилось позже, утечка газа произошла из-за некачественного ремонта оборудования одной из фирм. Дом признали непригодным для проживания – нижегородцы съехали оттуда.

Наказания обвиняемому удалось избежать за истечением срока давности. Теперь мужчину судили еще раз.

Судом было установлено, что подозреваемый разработал и воплотил схему по обману пенсионеров с 2019 по 2020 год. Так, он и его сообщники ходили по квартирам и предлагали услуги по газовому оборудованию, прося за это немалые деньги.

Злоумышленники вводили в заблуждение граждан, запугивая их случаями взрывов и отравлений. В ходе своей преступной деятельности мошенники похитили денежные средства у двух людей.

Автозаводский районный суд вынес приговор 23 июля. Мужчина был признан виновным в двух преступлениях. За каждое деяние ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Однако фигурант наказания не понесет, так как истек срок давности.