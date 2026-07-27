По трем федеральным дорогам ограничили движение в Нижегородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трех автомобильных трассах федерального значения временно ограничили движение в Нижегородской области. Причиной стали дорожные работы, которые продлятся до 2 августа. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Так, по трассе М-7 в сторону Казани особо не разгонишься, там сейчас укладывают новый асфальт – проезд сужен. Аналогичная ситуация и в Лысковском муниципальном округе, однако помимо суженной дороги, на двухполосных участках возможно реверсивное движение.

На трассе Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» дела обстоят также непросто. Ограничения проезда действуют возле поселка Дружный. Движение по мосту через реку Кудьму организовано по одной полосе в каждую сторону. Возобновить ремонт дороги планируют и в Дальнеконстантиновском округе. В распоряжении водителей будут находиться две полосы.

Но это еще не все ограничения на федеральных трассах. Проехать по мосту через реку Теша в Арзамаском муниципальном округе можно будет только по суженной части дороги.

Наконец, на трассе Р-177 «Поветлужье» также есть суженные части дороги, но вдобавок на некоторых участках движения водителей могут пускать только в одну сторону поочередно. К примеру, такой режим действует в Семеновском муниципальном округе.

Через реку Люнду в деревне Боковой можно проехать по временной дороге. Через Зимару в Воскресенском округе также можно проехать по временному сооружению, однако водителей просят быть внимательными, так как действует реверсивное движение.