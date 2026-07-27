Старейшей колонии Нижегородской области исполнилось 100 лет Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.

Уже целый век существует и функционирует исправительная колония №4 в поселке Буреполом Нижегородской области. Свои сто лет учреждение отметило 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.

История исправительного учреждения начинается с 1926 года, тогда в Ветлужский участок колонии прибыли первые 63 осужденных из Вятки.

На мероприятии присутствовали не только сотрудники, но и ветераны уголовно исполнительной системы – те, кто когда-то проходил службу в стенах ИК-4. Также были приглашены главы муниципальных образований, представители учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области и силовых структур.

Помимо речей и вручения подарков, в рамках мероприятия были организованы соревнования по волейболу. Участие приняли команды не только исправительных учреждений, но и сборная МЧС Тоншаевского района и команда сотрудников ОМВД «Тоншаевское».

Завершающей точкой стал концерт. Слова благодарности со сцены выразили и жителям Буреполома, ведь ИК-4 является неотъемлемой частью истории поселка.