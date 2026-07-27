Более 200 нижегородских школьников отдохнули по «Умным каникулам» Фото: Министерство образования Нижегородской области

Летняя образовательная программа «Умные каникулы» завершается в Нижегородской области. Она длилась два месяца на базе регионального центра «Вега». Об этом сообщает Министерство образования Нижегородской области.

За время «Умных каникул» более 200 школьников приняли участие в девяти тематических сменах. Каждая была посвящена одной ценности, например уважению, заботе, памяти и другим.

– Мы сознательно выстроили программу вокруг девяти фундаментальных ценностей. Когда ребенок своими руками создает символ единства или изучает историю родного края через игру, абстрактные понятия становятся личным опытом, – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Министр также рассказал, что в роли вожатых выступали ученики старших классов и студенты-волонтеры. Благодаря такой возможности они получают первые профессиональные навыки, которые в будущем им обязательно пригодятся.

Участники «Умных каникул» не сидели на месте, читая скучные книжки. Для них была придумана целая программа, которая включала в себя как теоретические знания, так и практические. Ребята посещали квизы и мастер-классы, учились работать в команде и погружались в историю Нижнего Новгорода. Также они выезжали и за пределы центра – участники посетили экскурсии и встретились с партнерами «Веги».

Школьники поделились своими впечатлениями – они рассказали, как сильно им понравилась программа. А некоторые отметили, что хотели бы вернуться снова.

И это неудивительно, ведь помимо незабываемых впечатлений, по итогам смены каждый участник получил сертификат, который в будущем пригодится на конкурсных отборах.