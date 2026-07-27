В стене многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода заметили трещину Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Жители Нижнего Новгорода заметили трещину на фасаде многоквартирного дома №164 на улице Горького. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Как рассказали "КП-Нижний Новгород" в городской администрации, сейчас в этом здании ведется ремонт. Многоквартирный дом расположен рядом со строительной площадкой метрополитена. Генеральный подрядчик с начала года укрепляет конструкции дома. На сегодняшний день уже выполнены работы по укреплению фундамента с грунтом изнутри подвальных помещений и снаружи. Также подходит к завершению и контрольное нагнетание раствора в скважины. В процессе находятся работы по ремонту стропильной системы кровли и перекрытий.

Мэрия пояснила, что что еще в 2024 году на дом установили «маяки» для отслеживания ситуации.

– Часть работ, а именно инъектирование трещин, и сняты на видео, – пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Также ведомство рассказало, что за «маяками», установленными еще в 2024 году для отслеживания состояния здания, продолжают смотреть специалисты.