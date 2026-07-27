Нижегородская область заняла десятое место по доле в обороте розничной торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область заняла десятое место в стране по доли в обороте розничной торговли. Ее доля составляет 2,6%. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга, составленного РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,8%. В перерасчете на одного жителя региона он составляет 197,6 тысяч рублей. Благодаря таким показателям регион оказался на довольно высоких позициях.

По доле в обороте розничной торговли первое место заняла Москва (13,7%), Московская область (7,95%) и Санкт-Петербург (5,56%).

- По итогам пяти месяцев 2026 года оборот розничной торговли в стране вырос на 5%, - сообщили составители рейтинга. – Это на 2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге, на долю которых приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли.