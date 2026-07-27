Нижегородцам рассказали о вероятности встретить пауков-каракурт Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Встретить пауков-каракурт в Нижегородской области маловероятно, но все-таки возможно. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

«Черную вдову» уже заметили в нескольких регионах России: Саратовской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской и Свердловской областях. А вот в Астраханской и Волгоградской областях пауки напали на людей – зафиксирован 21 случай укусов.

Однако появление опасного насекомого едва ли возможно в Нижегородской области. По словам биолога Максима Федорова, препятствием для размножения пауков в регионе служат лесные зоны и долгие зимы с высокой влажностью. Но вероятность все же есть. «Черные вдовы» могут мигрировать в Нижегородскую область в жаркое время года вместе с ящиками с едой.

Нижегородцам напомнили, что делать, если вас укусил каракурт. Так, в первые пару минут после укуса ни в коем случае не стоит отсасывать яд, делать надрезы и жгуты. Рану стоит прижечь головкой горящей спички, так как высокая температура разрушит клетки белка. После нужно сразу же обратиться за медицинской помощью в скорую помощь.