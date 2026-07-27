Нижегородцы присоединились к марафону 80 добрых дел в честь юбилея Жириновского. ФОТО: НРО ЛДПР.

В честь юбилея Основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, в России стартовал марафон «80 добрых дел». К акции присоединились и нижегородцы. В частности, активисты движения «Блок Жириновского» скосили траву на территории детской площадки в посёлке Черепичном около дома №10. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Владимир Жириновский продолжается в нас, - уверен руководитель «Блока Жириновского» в Нижегородской области Михаил Шатилов. - Участники общественного движения «Блок Жириновского», как и Владимир Вольфович — люди с активной гражданской позицией, которые искренне любят Родину и готовы трудиться для того, чтобы помогать стране и её гражданам.

Всего в рамках акции участники проекта планируют в разных регионах России совершить 80 добрых дел. Главная цель марафона – помочь людям в разных уголках страны. Реальная поддержка жителям России станет лучшей данью памяти человеку, который посвятил свою жизнь помощи людям.