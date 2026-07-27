Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля над территорией Нижегородской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Московской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской и другими областями. Также БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Также этой ночью были введены ограничения на работу нижегородского аэропорта. В связи с этим нижегородцев призывают уточнять время вылета на онлайн-табло.

- В аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщили в Росавиации. - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.