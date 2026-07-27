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НовостиПроисшествия27 июля 2026 6:29

Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля

Всего этой ночью над российскими регионами было сбито 276 БПЛА
Василий КРОТОВ
Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля.

Беспилотники сбили над Нижегородской областью 27 июля.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля над территорией Нижегородской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Московской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской и другими областями. Также БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Также этой ночью были введены ограничения на работу нижегородского аэропорта. В связи с этим нижегородцев призывают уточнять время вылета на онлайн-табло.

- В аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщили в Росавиации. - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.