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НовостиПроисшествия26 июля 2026 16:30

Нижегородец лишился 90 тысяч рублей после просьбы вызвать такси

Подозреваемого задержали, ущерб владельцу карты уже возмещен
Евгения ФРОЛОВА
Нижегородец лишился 90 тысяч рублей после просьбы вызвать такси.

Нижегородец лишился 90 тысяч рублей после просьбы вызвать такси.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижнего Новгорода потерял 90 тысяч рублей после того, как попросил незнакомого мужчину помочь вызвать такси. Передав ему мобильный телефон, он не подозревал, что случайный помощник воспользуется доступом к банковскому приложению и переведет деньги на свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пропажу средств с карты 60-летний житель Советского района обнаружил лишь спустя неделю. После чего обратился с заявлением в полицию. По его словам, незнакомец согласился помочь с вызовом автомобиля, однако вместо этого совершил перевод денежных средств. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Автозаводского района. Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

В полиции напоминают, что передавать мобильный телефон посторонним людям опасно. Даже несколько минут доступа к устройству могут привести к утечке личных данных или хищению денег с банковских счетов.