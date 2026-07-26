Нижегородец лишился 90 тысяч рублей после просьбы вызвать такси. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижнего Новгорода потерял 90 тысяч рублей после того, как попросил незнакомого мужчину помочь вызвать такси. Передав ему мобильный телефон, он не подозревал, что случайный помощник воспользуется доступом к банковскому приложению и переведет деньги на свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пропажу средств с карты 60-летний житель Советского района обнаружил лишь спустя неделю. После чего обратился с заявлением в полицию. По его словам, незнакомец согласился помочь с вызовом автомобиля, однако вместо этого совершил перевод денежных средств. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Автозаводского района. Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

В полиции напоминают, что передавать мобильный телефон посторонним людям опасно. Даже несколько минут доступа к устройству могут привести к утечке личных данных или хищению денег с банковских счетов.