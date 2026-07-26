Дорогу к трем социальным объектам полностью обновили в Выксунском округе. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области завершили ремонт дороги к селу Верхняя Верея в Выксунском округе. Обновленный участок длиной 5,1 километра обеспечивает удобный и безопасный подъезд к детскому саду №14, дому творчества и фельдшерско-акушерскому пункту, которыми ежедневно пользуются жители села. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», а стоимость контракта составила 100,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Верхней Верее насчитывается около 500 домов, здесь живут более 1,1 тысячи человек. Кроме социальных учреждений, дорога ведет к одной из главных достопримечательностей села – церкви Сергия Радонежского, построенной в 1894 году и восстановленной после пожара 2010 года.

Во время ремонта подрядчик полностью обновил дорожное покрытие: выполнил холодное фрезерование старого асфальта, уложил выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепил обочины щебнем и асфальтогранулятом. Завершились работы нанесением разметки со светоотражающими элементами и установкой 14 новых дорожных знаков.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, обновление дороги значительно повысило комфорт и безопасность жителей, а также улучшило доступ к социальным учреждениям и храму. В 2026 году в Нижегородской области по нацпроекту ремонтируют дороги, ведущие к 120 социально значимым объектам.