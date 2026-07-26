Опухоль щитовидной железы размером с грейпфрут удалили в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские эндокринные хирурги успешно удалили пациентке гигантскую опухоль щитовидной железы объемом свыше 300 кубических сантиметров, сохранив ей голос. Новообразование уже сдавливало трахею и вызывало серьезный гормональный сбой, однако во время операции врачам удалось избежать повреждения гортанных нервов и жизненно важных структур. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Как рассказали специалисты, женщина долгое время не подозревала о заболевании. Ее беспокоили лишь слабость, одышка и учащенное сердцебиение во время стресса, которые она связывала с усталостью. Однако обследование показало, что объем щитовидной железы вырос более чем в 16 раз по сравнению с нормой и практически полностью был замещен опухолевой тканью.

По словам руководителя Центра безопасной хирургии щитовидной железы «Тонус Премиум» Андрея Менькова, во время операции применили систему нейромониторинга. Она позволила сохранить гортанные нервы, отвечающие за голос, а также околощитовидные железы, регулирующие уровень кальция в организме. Благодаря малоинвазивному вмешательству, рассасывающимся швам и хирургическому клею пациентку выписали уже на следующий день. Врачи напоминают, что вовремя выявить заболевания щитовидной железы помогают обычное УЗИ и анализ крови на ТТГ.