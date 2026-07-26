Число ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области сократилось почти вдвое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Нижегородской области пройдет информационно-пропагандистская акция «Трезвый водитель». Она направлена на снижение числа аварий, причиной которых становится управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области, за первые шесть месяцев 2026 года количество таких ДТП в регионе уже заметно сократилось.

По данным ведомства, с января по июнь произошло 99 аварий с участием нетрезвых водителей – это на 47,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в таких ДТП снизилось с 39 до 13 человек, а количество пострадавших – с 267 до 129.

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы с автомобилистами и напомнят об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, жители региона могут помочь в борьбе с нарушителями. Если водитель ведет себя на дороге подозрительно, об этом следует сообщить по телефону 112. В случае подтверждения факта нетрезвого вождения заявителю положено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.