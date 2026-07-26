Министр спорта Дмитрий Кабайло совершил ночной заплыв по Волге. Фото:Телеграм-канал Дмитрия Кабайло

Нижегородский министр спорта Дмитрий Кабайло впервые в жизни совершил ночной заплыв по Волге. Исторический старт прошел в рамках фестиваля X-WATERS Волга 2026 в Нижнем Новгороде и собрал 250 участников. Своими впечатлениями министр поделился в личном телеграм-канале.

По словам Дмитрия Кабайло, ночной маршрут подарил участникам необычный взгляд на Нижний Новгород с воды. Он отметил, что заплыв стал не только личным достижением, но и первым подобным стартом в истории X-WATERS Волга.

Спортивный фестиваль проходит в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля. Утром первого дня состоялся ультрамарафон на дистанции 30 километров, а во второй день участники выйдут на старты на 1, 2, 3, 5 и 10 километров. В этом году программа соревнований впервые включает заплывы на 10 и 30 километров.

Для зрителей у катера «Герой» работает фестивальная площадка с мастер-классами, интерактивными зонами и развлекательной программой. Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать спортсменов и стать частью одного из крупнейших российских фестивалей плавания на открытой воде.