Первый ночной заплыв X-WATERS Волга собрал 250 участников в Нижнем Новгороде

250 пловцов приняли участие в первом ночном заплыве X-WATERS Волга в Нижнем Новгороде. Фото: X-WATERS Волга

В Нижнем Новгороде впервые в истории соревнований X-WATERS Волга состоялся ночной заплыв через Волгу. Его участниками стали 250 спортсменов и любителей плавания. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что сам впервые преодолел ночную дистанцию и отметил необычный вид на город с воды.

Спортивный праздник проходит 25 и 26 июля на Волге и традиционно собирает участников со всей России. В этом году программа стала еще масштабнее. Утром на старт уже вышли спортсмены, которым предстояло преодолеть ультрамарафонскую дистанцию в 30 километров. Кроме того, впервые в истории фестиваля в программу включены заплывы на 10 и 30 километров.

Во второй день соревнований участники поборются за победу на дистанциях 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Организаторы приглашают жителей и гостей Нижнего Новгорода поддержать пловцов. На площадке стартового городка у катера «Герой» работает фестивальная зона с мастер-классами, интерактивными площадками и другими активностями для всей семьи.